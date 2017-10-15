Schneider Electric’ten mySchneider Uygulamasıyla Müşterilerine 7/24 destek

Schneider Electric geliştirdiği mySchneider mobil uygulamasıyla müşterilerine android veya ios yüklü cihazlarda 7 gün 24 saat destek sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS), anında 444 hattına soru sorma, ürün dokümantasyonu ve chat opsiyonu ile Schneider Electric ve müşterilerini bir iş ortağına dönüştüren müşteri destek uygulaması mySchneider’in önde gelen özellikleri arasında bulunuyor.

iOS™ ve Android™ tabanlı cihazlara yüklenerek kullanılabilen mySchneider uygulaması ile müşteriler satın aldıkları ürünleri uygulama dahilindeki QR kod tarayıcısı veya ürün seri numarası ile kaydettirerek kurulu sistemlerini takip edebiliyor ve güncellemeleri alabiliyor.

mySchneider uygulaması ile müşteriler, iş profilleri ile ilgili teknik dokümantasyon, en yeni ürün haberleri; ilgi alanlarınıza uygun, anlık bildirimler alırken aynı zamanda, Schneider Electric’in işleri daha kolay ve daha verimli hale getirmek için geliştirdiği diğer uygulamalara yönelik önerileri de görebiliyor. mySchneider uygulamasının önemli özelliklerinden biri de Schneider Electric bünyesindeki uzmanlar ile kolayca iletişime geçerek sorular sorulabilmesi. Yeni eklenen chat özelli ile Schneider Electric müşterileri doğrudan arama ve yeni vaka oluşturma fonksiyonlarıyla yardım talep edebiliyor.

Ürün Çevre Profilleri ve Kullanım Ömrü Sonu talimatlarının yanı sıra, RoHS ve REACh uygunluk beyanlarına erişim sağlanabilen mySchneider uygulaması ile ayrıca güvenlik, risk önleme, elektriğin temelleri, kullanımlar ve bakım gibi 1.000’in üzerinde kurs arasından seçim yapılabiliyor.

Schneider Electric’in müşteri destek uygulaması mySchneider kapsamında sadece kayıtlı bayilerin kullanabildiği “Siparişlerim” bölümü ise kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor. Siparişlerin durumunun takip edilebildiği “Siparişlerim” bölümünde ürün fiyatları ve teslim süresi bilgileri de görüntülenebiliyor.