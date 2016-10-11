Panasonic’ten Güneş Enerjisi Yatırımcılarına Seminer

Güneş enerjisi sektöründe 1975 yılından bu yana faaliyet gösteren ve HIT güneş enerjisi teknolojisinin mucidi olan dünya markası Panasonic, bu konuda ülkemizde de önemli çalışmalara imza atıyor.

Panasonic, Anadolu Hotels Downtown Ankara’da güneş enerjisi yatırımcıları ve sanayicileri için önemli bir seminer gerçekleştirdi.

Panasonic, Dünyada 1 Milyardan Fazla Güneş Hücresi Yaptı

Güneş enerjisi alanında 40 yılı aşkın deneyimi bulunan ve tüm dünyada 1 milyarın üzerinde güneş hücresi yatırımı gerçekleştiren Panasonic, Güneş Panelleri ve Güneş Enerjisi Santralleri hakkında bir seminer verdi. Seminer, GES yatırımcılarının ortak buluşma noktası olan Ankara’da hayata geçirildi. Santral kurulumunda ve güncel yönetmeliklere ilişkin ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verilen seminere, yatırımcı ve sanayiciler büyük ilgi gösterdi. VİKO by Panasonic Yönetim Kurulu Başkanı Toshihide Arii ve Panasonic Ürünleri Grubu Satış Müdürü Koray Yıldız’ın da katıldığı seminerde, Güneş Sistemleri Satış Sorumlusu Özgün Kan da HIT Solar Modüller ile ilgili bir sunum yaptı. Yeni yönetmelikler ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra katılımcılara Panasonic’in sunduğu avantaj ve fırsatlar da aktarıldı. Panasonic, bu seminer ile piyasadaki diğer ürünlerin ve şirketlerin çözüm getiremedikleri konularda yatırımcılara yardımcı olabilmeyi ve Türkiye pazarında toplam kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye, Yılda 2.650 Saat Güneş Alıyor

Uzmanlar ülkemizin güneş enerjisini kullanmak için son derece elverişli olduğunu ifade ediyor. Konum olarak Türkiye, Avrupa’nın en güneyinde bulunmakla beraber güneş potansiyeli açısından günde ortalama 7.2 saat, yılda ise 2.650 saat güneşlenme saatine sahip durumda. Yani Türkiye’nin en kuzey noktasında bulunan bir şehrimiz bile Avrupa’nın herhangi bir yerinde kurulan santralden daha fazla güneşlenme süresi, ışınım ve elektrik üretebilirliğine sahip bulunuyor. Bununla beraber ülkemizde yatırımların İzmir’den Van’a doğru bir çizgi çekersek, bu hattın altında kalan kısımlarda yoğunlaştığı görülüyor. Özellikle MEDAŞ, KCETAŞ ve TOROLAR EDAŞ bölgeleri en popüler olan alanları temsil ediyor. Türkiye genelinde ortalama olarak iyi ekipmanlarla kurulmuş sağlıklı projeler, 6-8 sene içinde geri dönüşünü tamamlayarak tesisin kara geçmesini sağlıyor.

Panasonic’ten Türkiye’ye Büyük Projeler

Panasonic şu ana kadar güneş enerjisi çalışmaları kapsamında; Türkiye’nin en büyük tracker sistemi olan 4,6MW’lık ve Enerji Bakanlığı’ndan enerji verimliliği ödülü almış 500kWp’lık çatı santrallerinin yapımını başarıyla tamamladı. Bu ödüllü santrallerin dışında yine geçici kabulü TEDAŞ tarafından yapılmış olan 2MW’lık, kurulum ve sevkiyat aşamasında olan 14.9 MW’lık ve üretim aşamasında olan 12.5 MW’lık projeleri bulunuyor.