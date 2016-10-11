Doğa Dostu Teknoloji Ürünleri Ibexstore ile Bir Tık Uzağınızda

"Doğa Dostu Teknoloji" yaklaşımıyla enerji sarfiyatına karşı çıkan ürünler Ibexstore sitesinde sizleri bekliyor.

“Doğa Dostu Ticaret” sloganıyla yola çıkan Ibexstore’da, üzerinde güneş panellerinin bulunduğu el ve omuz çantalarından, Brunton araç sarj kiti ile solar panellerle birlikte kullanabileceğiniz kablo lambalara kadar geniş yelpazede pek çok ürün yer alıyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir teknolojik ürün daha hayatımıza girmesin. Dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, dijital fotoğraf makinaları, GoPro ve diğerleri... Tabii elimizden düşürmediğimiz tüm bu ürünlerin bir süre sonra bize yaşattığı tek bir sıkıntı oluyor; “enerji.”

Enerji sorununu kökünden çözmek üzere yola çıkan markaları buluşturan e-ticaret sektörünün yeni oyuncusu Ibexstore, özellikle ürün gamındaki solar enerjili ürünlerle öne çıkıyor. Dünyanın en kaliteli solar enerjili ürünler markası Voltaic, Ibexstore’da bulabileceğiniz markaların başını çekiyor.

Üzerinde güneş panellerinin bulunduğu taşıma grubu serisi Voltaic’in ürün gamında farklı boyutlarda ve renklerdeki sırt çantaları, daha küçük ihtiyaçlar için el ve omuz çantaları bulunuyor. Üstelik bu ürünler sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde işimize yarıyor. Kapalı havalarda bile paneller doğadaki aydınlık bir ortamda enerjiyi stoklayabiliyor. Bu sayede ister kırda ya da deniz kenarında, isterseniz de dağda olun enerjiniz hep yanı başınızda oluyor. Ibexstore’da yer alan bu çantalarla bilgisayar, cep telefonu, tablet, GoPro gibi son zamanlarda sıklıkla kullandığımız pek çok ürünü rahatlıkla şarj edilirsiniz. Takılıp çıkarılma özelliği bulunan bu panelleri kolayca başka çantalarınıza da yerleştirebilirsiniz.

Brunton araç sarj kiti, solar paneller, soner set ürünler, entegre ürünler ve sitedeki ürünlerle kullanabileceğiniz kablo lamba gibi aksesuarlar Ibexstore’da bulabileceğiniz diğer ürünler.

Ibexstore’da yer alan doğa dostu bu ürünler enerjisini tamamen doğadan almakla kalmıyor ona zarar da vermiyor. Tüm ürünlerde geri dönüşümlü materyaller kullanılıyor.