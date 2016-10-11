Decathlon Antalya Mağazası LEED Yeşil Bina Sertifikası Aldı

Türkiye’de 19 spor mağazası bulunan Decathlon’un Antalya Muratpaşa mağazası; Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Gümüş LEED sertifikasını, ‘LEED For New Construction/Yeni yapı kategorisinde almaya hak kazandı.

26 ülkede 1050’den fazla mağazasıyla Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri olan Decathlon’un Antalya Muratpaşa mağazası Gümüş LEED® sertifikası almaya hak kazandı. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) değerlendirme sistemi, Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ; gelişmiş çevre ve insan sağlığı performansı için tasarlanmış, inşa edilmiş ve sürdürülebilen binalar,evler ve ortak yaşam alanlarını belirleyen dünyanın önde gelen yeşil bina programı.

Decathlon Türkiye Ülke Müdürü konuyla ilgili: “Antalya Muratpaşa Decathlon mağazamız İnşaat Projelendirilmesi - İnşaat Yapımı Süreci ve İşletme Süreci gibi çeşitli kriterleri ile puanlanmış ve Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından Gümüş LEED Sertifikası almaya hak kazanmıştır.Bu sertifika, mağaza arsa ve binamızın Çevreye Duyarlı, Sürdürülebilir ve Yeşil bir proje oluşunun bir ödülüdür.” dedi.

Decathlon Antalya mağazası; sürdürülebilir arazi, tasarruflu su kullanımı, enerji verimliliği, malzeme seçimi ve iç mekan hava kalitesinde yüksek performans elde etmek hedefiyle gerçekleştirdiği pratik ve ölçülebilir strateji ve çözümleriyle , LEED sertifikası almaya hak kazandı. LEED, yeşil binaların tasarım, inşaat ve işletmesi için dünyanın en prestijli ve önde gelen programı.

USGBC CEO’su ve kurucularından Rick Fedrizzi : “Her yeni LEED sertifikalı bina ile, USGBC’nin sürdürülebilir yaşam alanları vizyonuna bir adım yaklaşıyoruz. LEED yeşil binalar ailesinin yeni üyesi olan Decathlon Antalya mağazası, güçlenen yeşil bina hareketine çok değerli bir katkı. “ dedi.

Sürdürülebilir arsa başlığında, Decathlon mağazasının arsası doğal su kaynaklarına ve çevresel öğelere yakınlığı, ulaşım imkanları gibi kriterlere göre başarılı olarak değerlendirildi. Isı dengesinin yanı sıra, ışık kirliliğinin önüne geçmek adına iç mekanlarda otomasyon kullanıldı, dış mekanlarda ise aydınlatma sınırlarının ihlal edilmemesine dikkat edilerek detaylı aydınlatma projeleri yapıldı. SU VERİMLİLİĞİ için, mağazada, temiz su kullanımını %50’lik seviyelere düşürecek tesisat ara ürünleri ve armatürleri seçildi ve sulama gereksinimi olmayan bitki seçimi yapılarak peyzaj yapıldı.

LEED’in bir diğer kriteri olan ENERJİ VE ATMOSFER konusunda ise, binanın enerji tüketimi, enerji similasyonu ile modellendi. Model neticesinde çıkan elektrik tüketimi referans bina enerji miktarlarından %22 daha az sarfiyatlı bir enerji tüketimine getirildi. Enerji temini konusunda ise Yeşil Yenilenebilir Enerji kaynaklarından enerji üreten tedarikçi seçildi ve çevre enerji duyarlılığı hedeflendi.

Decathlon mağazasının inşaatında kullanılan malzeme ve kaynaklar da LEED kriterlerine göre seçildi: İnşaat safhasında, inşaat atıkları metal, tahta ve plastik olarak gruplandı ve LEED atık yönetimi detaylarına göre malzeme dönüşümü yapan firmalara değerlendirilmek üzere teslim edildi. İnşaat malzemeri olarak geri dönüştürülebilir malzemeler seçilmiştir. Ayrıca seçilen malzemelerin % 20 ‘si arsanın 800 km’ lik çevresinden getirildi, böylece ulaşımdan kaynaklanacak çevre kirliliği de elemine edildi.

İç Çevrekalitesi başlığında, mekanik olarak havalandırılan bölgeler, kullanıcı konforunu artırmak amaçlı , CO2 değerlerini kontrol ederek tasarım kriterlerinin %10 fazlasına ulaştığı takdirde sesli uyarı sistemleri ile donanımlandırıldı. İnşaat projesi, hem çalışanın hem de son kullanıcının konforunu ve sağlığını düşünerek planlandı ve yönetildi, kullanılan malzemeler de düşük emisyonlu seçildi. ISO değerlerine uygun termal konfor oluşturularak havalandırma ve iklimlendirme modellendirildi.

Innovasyon ve tasarım konu başlıklarında ise LEED normlarının da üzerine çıkılarak ekstra puan alındı ve akrediteli yeşil bina firması ile çalışıldı Sürdürülebilirliğe büyük önem veren Decathlon’un yeni mağazalarının tümünde ve ofislerinde sensörlü ve LED ışıklar kullanıyor, güneş ışığının maksimum kullanıldığı mağazalar tasarlanıyor, otomasyonlu havalandırmalar ve aydınlatmalar kullanılıyor. Mağaza çalışanlarına da düzenli olarak enerji tüketimi eğitimleri veren Decathlon, çevreci uygulamalarıyla daha sürdürülebilir bir yaşam için farklı projeler geliştirmeye de devam edecek. Ürünlerinde kullanılan malzemelerden, mağaza tasarımlarına, üretim tesislerinden tedarik sürecine kadar ekolojik ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen Decathlon,çalışanları ve müşterilerine çevre bilincini aşılamak için şehir içinde bisiklet gibi çevreye zararlı olmayan araçlar kullanmaya da teşvik ediyor.