Bosch Termoteknik, Fine Hygienic Holding’e En Büyük Buhar Kazanını Sattı

Bosch Termoteknik, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Fine Hygienic Holding’e yaptığı satışla büyük ses getirdi.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kafkasya bölgesindeki 17 ülkeyi sorumluluk alanında bulunduran Bosch Termoteknik önemli bir başarıya daha imza attı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Fine Hygienic Holding’e Bosch UL-S serisi 20 t/h buhar kazanının satışını gerçekleştiren Bosch Termoteknik, hem global büyüme planlarını gerçekleştirme adına önemli bir adım attı hem de rakiplerine karşı önemli bir rekabet avantajı sağladı.

Bosch Termoteknik bölge sorumlusu Sangeeth Bojja Kumar ve Bosch’un Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki partneri olan Nils&Abbas firması aracılığıyla gerçekleşen satış ülkede büyük ses getirdi.

Bosch UL-S serisi kazanların üstün nitelikli ve sürmekte olan başarısının temelini, patentini 1952 yılında almış olduğu üç geçiş teknolojisi oluşturuyor. Müşterinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ürün; Buhar Kazanı UL-S 20TPH 22,5 bar, Su Servis Modülü WTM-DM, Baca Gazı Isı Eşanjörü ECO1, Gas Regulasyon Modülü- GRM, Özel Seri Yüksek Isı Pompaları, Yağ Sirkülasyon Modülü-OCM, Besleme Suyu Regülatör Modülü-RM, buhar debimetresi, gaz debimetresi, baca gazı susturucusu, Blöf, Genleşme ve Soğutma Modülü-BEM parçalarından oluşuyor. Bunlara ek olarak ürünler teslimat kapsamındaki ilave kazan dairesi ekipmanları ile yüksek verimlilik, emniyet ve işletme kolaylığı da sağlıyor.