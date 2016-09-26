Viko’dan Thea Ultima Serisi

Viko, Thea ailesinin en gözde üyesi Ultima Serisi ile yaşam alanlarını İtalyan tarzı şıklıkla tanıştırıyor.

Thea Ultima, kullanıldığı tüm mekanlarda sınırları zarafet ve incelikle çizerken üst sınıf dekorasyon zevklerini de Viko kalitesi ve garantisiyle buluşturuyor.Cam, metalik, ahşap ve eloxal serilerine sahip olan Thea Ultima elektrik anahtarlarında, 4 farklı malzeme ile 14 farklı çerçeve rengi alternatifi bulunuyor. Tarz yaratmak üzere tasarlanan seride tasarım bütünlüğü için düşünülen detaylar da dikkat çekiyor. Ultima Serisi, Thea modüler mekanizmalar ile kombine edilebilme özelliği sayesinde, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan komple çözümler sunuyor.

Elektrik anahtarlarında dekorasyon çözümlerine sınıf atlatan Thea Ultima’nın parlak metal seçeneği, mekanlara fütüristik bir hava kazandırıyor. Kendine has özel bir dokuya sahip olan Ultima Eloxal ise sağlam görünümünü üstün tasarım özellikleriyle birleştirirken sıra dışılığı yaşam alanlarına taşımak isteyenler için alışılmışın ötesinde alternatifler ortaya koyuyor. Seçkin görünümüyle hem kullanıcılar hem de tasarımcılar için prestij simgesi olmaya aday Ultima; özel cam koleksiyonuyla da dekorasyon dünyasında zarif bir alternatif arayanlara sesleniyor. Ultima, ahşap koleksiyonu içinde yer alan tasarımlarla da mekanlara klasik ve sıcak bir görünüm katıyor.

Anahtar ve priz teknolojisinde devrim yaratan tasarımlara öncülük eden Viko, en son teknoloji ve trendler temel alınarak üretilen Thea Ultima ile konforlu ve dikkat çeken tasarımlarını bir adım daha ileriye taşımayı başarıyor. Enerji tasarrufu çözümleriyle de estetiği ve sürdürülebilir teknolojiyi bir araya getiriyor.